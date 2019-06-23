شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة النفسية» تنشر فرق للتوعية بخطر التدخين في بطولة الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن الأمانة نشرت فرق توعية عن التدخين في كأس الأمم الأفريقية، وكذلك فرق دعم نفسي، كما افتتحت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عيادات الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات التابعة لها، إذ استحدثت هذه الخدمة المتخصصة منذ فبراير 2019، وكانت البداية بمستشفى العباسية للصحة النفسية التي ظلت تعمل بها عيادة الإقلاع عن التدخين.

وذكرت «عبدالمقصود» في بيان، الأحد، أنه تم افتتاح عيادات مكافحة التدخين في 13 مستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية وهي مستشفى المعمورة للصحة النفسية (الإسكندرية)، مركز عباس حلمي (العجمي بالإسكندرية)، مستشفى دميرة للصحة النفسية (الدقهلية)، مستشفى العزازي للصحة النفسية (الشرقية)، مستشفى طنطا للصحة النفسية (الغربية)، مستشفى شبين للصحة النفسية (المنوفية)، مستشفى اسوان للصحة النفسية (اسوان)، مستشفى أسيوط للصحة النفسية (أسيوط)، مركز علوان لعلاج الإدمان (أسيوط)، مستشفى المنيا للصحة النفسية (المنيا)، مستشفى مصر الجديدة (المطار)، مستشفى حلوان (القاهرة)، مستشفى العباسية (القاهرة).

وتقدم هذه العيادات خدمة طبية تساعد المواطنين في الإقلاع عن التدخين لتفادي أضراره والآثار السلبية الناتجة عنه وتقديم الدعم النفسي للتغلب على هذه العادة.