شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري: مصر والسعودية والإمارات قدموا دعمًا للسودان غير مشروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق ياسر العطا إن ما تم التوصل إليه مع قوى إعلان الحرية والتغيير في السابق كان تفاهمات وليس اتفاقا ملزمًا.

وأضاف «العطا»، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة السياسية بالقصر الجمهوري، مساء الأحد، أن ما حدث من تغيرات في الوضع السياسي يضع المسؤولية على المجلس العسكري لتقصير مدة الفراغ الدستوري وهو خيار موجود ويأملون ألا يضطروا لاتخاذه وأنهم يريدون مع الشباب الذين قادوا الثورة أن يتجهوا لتحقيق رغبات الثورة.

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وقال: «نثمن الدور الرائد لقوى الحرية والتغيير على قيادتهم للثورة ولما لمسناه فيهم من وطنية، لكن نقول لهم إن الواقع تغير قليلا في اتجاه يحتم عليك التنازل واستصحاب القوى الأخرى وإلا فلن تنفذوا ولن تحكموا الفترة الانتقالية في هذا الوطن».

وزاد: «لكن من منطلق مسؤوليتنا يتحتم علينا أن نسلك خيار تكوين حكومة مستقلة لفترة قصيرة إذا لم نصل لاتفاق وذلك لنرفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني نسبة لوجود الفراغ الطويل الأمد في السلطة التنفيذية».

وقال: «بكل صدق وأمانة السعودية والإمارات لم ولن تملي علينا شروطا سياسية أو أمنية أو خلافه وهي دول صديقة قدمنا لهم يدا بيضاء يحاولون رد الجميل للشعب السوداني وليس للمجلس العسكري»، وأكد أن دول السعودية والإمارات ومصر قدمت للسودان دعما غير مشروط، متسائلا: لماذا التركيز على هذه الدول بينما هناك دول أخرى لديها مبعوثون وجهود لمساعدة السودان في تجاوز المرحلة الحالية.