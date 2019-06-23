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شيخ الأزهر يبحث مع رئيس البورصة رفع الوعي المالي والاقتصادي في المجتمع

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأحد، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية.

وعرض رئيس البورصة المصرية، على شيخ الأزهر برنامجًا يستهدف رفع الوعي المالي والاقتصادي في المجتمع من خلال المؤسسات التعليمية، بهدف إشراك المجتمع في بناء الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد شيخ الأزهر أهمية إيجاد حلول عملية تراعي المشكلات التي يعانيها المجتمع وتهدف إلى أن تستفيد جميع فئات المجتمع من المكتسبات الاقتصادية، معبرًا عن دعمه لأي مبادرة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

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