شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن تقديم خدمة علاجية لـ47 مشجعًا في بطولة الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية لـ47 حالة من مشجعي بطولة الأمم الأفريقية من المصريين وغير المصريين، والتي انطلقت الجمعة، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الحالات منهم 40 مصرياً تراوحت إصاباتهم بين ضيق بالتنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و٧ من جنسيات أفريقية وعربية، تنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين ألم بالبطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، تم تقديم الخدمات لهم داخل الإستاد عن طريق الفرق الإسعافية المنتشرة داخل الإستاد.

من جانبه أشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إلى أنه تم نقل ١٤ حالة من المشجعين «المصريين وغير المصريين» إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لجميع الحالات، إضافةً إلى عمل الأشعة والتحاليل بالمجان وخرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية، موضحاً أن هذه الحالات حدثت أثناء مباريات أمس، والتي أقيمت بين أوغندا والكونغو، ونيجيريا وبوروندي، ومدغشقر وغينيا، ومباراة اليوم بين المغرب وناميبيا.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقاً للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، كما تم تخصيص الخط الساخن رقم ٩٩٨ للحالات الطارئة باللغتين «الإنجليزية والفرنسية»، إضافةً إلى اللغة العربية، حيث يتلقى جميع الاستفسارات من كافة المحافظات، حيث تم توزيع منشورات بذلك في المطارات والفنادق التي تقيم فيها وفود الدول الأجنبية، كما تم عقد غرفة مركزية للطوارئ على مدار ٢٤ ساعة للتواصل مع المستشفيات ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، بصفة يومية، كما تم التأكيد على تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد في تلك على المستشفيات للقصوى خلال فترة البطولة.