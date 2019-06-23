شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن البحر الأحمر» يعيد فتاة لأهلها بعد هروبها من الغربية واختفائها في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، في إعادة فتاة في العقد الثالث من عمرها، هاربة من منزلها بمركز زفتى، بعد اختفائها بإحدى المناطق السكنية بمدينة الغردقة، وجرى ضبطها وإعادتها إلى أسرتها.

وتبين من التحقيقات أن الفتاة تدعى (س. ص.- 26 سنة)، واختفت في ظروف غامضة، وتم استئذان النيابة العامة بتتبع أرقام هاتفها المحمول، وتحديد موقع تواجدها بإحدى المناطق السكنية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وتسليمها لمأمورية أمنية من ضباط إدارة البحث الجنائي بالغربية بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر.

وأفادت مصادر أمنية بأن الفتاة كانت على تواصل مع أحد الأشخاص وارتباطها به عاطفيا طوال 3 سنوات، وهربت معه إلى مدينة الغردقة حتى تم العثور عليها وإعادتها لأسرتها.