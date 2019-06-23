نشرة الحوادث المسائية.. دعوى ضد ميريام فارس وجثة "متحللة" و4 جرائم قتل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

دعوى مستعجلة لمنع دخول "ميريام فارس" مصر

قدم الدكتور سمير صبري المحامي، بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بمنع دخول المطربة اللبنانية ميريام فارس، إلى الأراضي المصرية.

جملة تنهي حياة شاب على يد صديقه بالعجوزة

لم يدر عاطل أن طلبه من صديقه لسداد مبلغ مالي اقترضه منه سينتهي بقتله على يد رفيق عمره بمنطقة العجوزة.

العثور على رجل وزوجته مقتولين داخل شقتهما في الزيتون

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، على جثتين لرجل وزوجته، على المعاش، داخل شقتهما في منطقة الزيتون.

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تفاصيل مقتل سائق كرداسة وإلقاء جثته في النيل

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، اليوم الأحد، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل سائق، وإلقاء جثته في نهر النيل.

النقض تؤجل طعن محافظ المنوفية السابق على حكم سجنه

حجزت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، نظر الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط على حكم سجنه 10 سنوات مشدد و غرامه 15 مليون جنيه.

القضاء الإداري يقضي بقبول دعوى إلغاء وقف بث قناة "LTC"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قناة "Ltc"، والمطالبة بوقف القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة.

العثور على جثة داخل شقة بالتجمع الأول

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة رجل متحللة داخل شقته التجمع الأول.