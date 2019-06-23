بحجم تعاملات ربع مليون دولار.. تجديد حبس متهم بالاتجار في العملة 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لأحكام القانون، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وشارك المتهم الذي يملك إحدى شركات الاستيراد والتصدير، آخرين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكي من أشخاص مختلفين من عدة دول عربية مقابل قيامه بتصدير الأثاث للخارج، واستبدالها بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيدًا من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، حسب ما جاء في التحريات.

وبلغ حجم تعاملات المتهم خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2019، طبقًا للفحص المستندي 250 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 4 مليون ونصف جنية مصري.