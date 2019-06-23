بعد تصريحها المثير.. دعوى مستعجلة لمنع دخول "ميريام فارس" مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بمنع دخول المطربة اللبنانية ميريام فارس، إلى الأراضي المصرية.

وذكر صبري في دعواه رقم 3649 لسنة 73 قضائية، أن الدعوى تأتي إثر تصريحات ميريام فارس خلال المؤتمر الصحفي بمهرجان موازين في المغرب، والتي قالت فيها إنها صارت "ثقيلة على مصر"، وأن متطلباتها صارت أكبر من أن يتحملها منظمي الحفلات في مصر، وهو ما يعتبر إساءة غير مقبولة لمصر وشعبها -وفق نص الدعوى-.

وأكد صبري أن زيادة أجر ميريام فارس ليس مبررًا لتقول أنها أصبحت "ثقيلة" على مصر، وأن الفترة الأخيرة شهدت مشاركة العشرات من نجوم الغناء العالميين في حفلات مصرية وأغلبهم تقاضوا أضعاف ما تتقاضاه ميريام، مشيرًا إلى أن أجر المغني "Yanni" في حفلتي الأهرامات تخطي المليون دولار، وأن غالبية نجوم الصف الأول في لبنان قد أقاموا حفلات في مصر مثل إليسا ونانسي عجرم وراغب علامة وماجدة الرومي، والجميع يعلم أنهم يتقاضوا أجور كبيرة تفوقها بكثير.

وتعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لهجوم شديد من عدد كبير من نجوم الفن ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مهرجان موازين، حول عدم إحيائها حفلات بكثافة في مصر، فردت قائلة: "صارت متطلباتي تقيلة على مصر".

وحرصت ميريام على توضيح موقفها والاعتذار للشعب المصري في بيانًا أرسلته لنقابة المهن الموسيقية جاء على النحو التالي:

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أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجريته البارحة بتاريخ 22-6-2019 ضمن فعاليات مهرجان موازين وعلى هامش السؤال الذي طرُح وهو: "لماذا قلَت حفلاتك اليوم في مصر علماً أنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع؟" كان جوابي واضحًا، أنه مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنياً وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر بمعنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي.

واستكملت: "أعيد وأكرر قلتُ "صارت" يعني "أصبحَت" وليس "صِرتُ" يعني "أصبحتُ" والفرق شاسع".

وأكملت كلامي قائلة: "لهذا السبب قلّت حفلاتي في مصر أي "لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثة في الأسبوع".

وأضافت: "هذا منطقي جداً حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر".

واختتمت: "أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني، وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة "تحيا مصر" أعيد وأكرر: "تحيا مصر".