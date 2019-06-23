"محلية النواب" تفتح ملف الأسواق العشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن اللواء هاني العناني رئيس حي بولاق الدكرور، أن سوق ناهيا سيتم إزالته تماما من أجل إنشاء خط مترو، على أن يتم عمل باكيات للسوق وعددها ١٩٠ بائعا.

جاء ذلك خلال مناقشة "لجنة محليات النواب" لطلب الإحاطة الذي تقدم به محمد إسماعيل بشأن عدم تقنين أوضاع الباعة الجائلين وعدم وجود رؤية لتنظيم الأسواق العشوائية، داخل نطاق حي بولاق الدكرور.

وأوضح العناني، أن البائعين يرفضون دفع أي أموال الدولة مقابل الباكيات، كاشفا عن تسليم 116 باكية كتسليم مؤقت يفتتحها المحافظ خلال 10 أيام.

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واستعرضت لجنة المحليات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال انعقادها اليوم، دورها في ملف القمامة والمخلفات، عقب فتح ملف الباعة الجائلين والأسواق العشوائية.

وقال النائب محمد إسماعيل، الذي تقدم بطلب الإحاطة، إن شوارع بولاق الدكرور أصبحت أسواقا عشوائية، وعلى الحكومة أن ترى بدائل أخرى لهذه الأسواق، ومنها أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي، وهي ما تجعل المدن في وجه جمالي.

وأوضح إسماعيل، أن هذه الإشكالية لن تنته إلا بتطبيق قانون المحال العامة، داعيا إلى عمل ذلك عقب لقاء مع المواطنين وشرح الوضع لهم، مستشهدا بما حدث بمنطقة وسط البلد وخلوها من الباعة الجائلين بعد أن تم توفير لهم أماكن بديلة، مقترحا توفير كابينات غير الأماكن الحيوية لتعويض المواطنين، لتحقيق نتائج إيجابية.