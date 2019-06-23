مصر | مباحث الجيزة تكشف عن تفاصيل سرقة الملحق الثقافي لسفارة السعودية بدولة تشاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث الجيزة تكشف عن تفاصيل سرقة الملحق الثقافي لسفارة السعودية بدولة تشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل سرقة الملحق الثقافي لسفارة السعودية بدولة تشاد، وتبين أنه كان في رحلة سياحية بالقاهرة، وتبين أنه كان يقيم بالحي المتميز بمدينة 6 اكتوبر، موضحة ان السائق الذي سرقه، كان يعمل لديها لتوصيله لأماكن التنزه، وتلبية طلباته.

كان نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف ملابسات سرقة 300 ألف جنيه، من الملحق الثقافي لسفارة السعودية بدولة تشاد، وتبين أن السائق الخاص به وراء السرقة، وتمكنت القوات الأمنية من القبض عليه وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول اكتوبر، من الملحق الثقافي لسفارة السعودية بدولة تشاد، بسرقة 60 ورقة من عملة اليورو فئة الواحدة 200 جنيه من شقته بالحي المتميز، بدائرة القسم.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار سكنه، ومناقشة حارس العقار، لمعرفة الدخول والخروج وقت وقوع السرقة، والمترددين على العقار.

وتوصلت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر إلى أن وراء إرتكاب السرقة السائق الخاص بالمبلغ، وبإعداد عدة مأموريات لضبطه، تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبحوزته المبلغ المسروق، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.