مصر | التحريات تكشف سر وفاة الشخص المعثور على جثته بمدينة الرحاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف سر وفاة الشخص المعثور على جثته بمدينة الرحاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة عن تفاصيل العثور على جثة مسن داخل شقته بمدينة الرحاب، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأن وفاته طبيعية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، إخطار من الرائد تامر عبدالشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع أول، بورود بلاغا من الأمن الخاص بمدينة الرحاب مفاده بانبعاث رائحة كريهة من إحدي الشقق السكنية بالمدينة، وبانتقال قيادات قسم شرطة التجمع الاول مأمور القسم العقيد اشرف عماد والرائد شريف ناجى رئيس النقطة والنقيب مصطفى عامر رئيس مباحث نقطة الرحاب، عثر على جثة جثة لرجل عمره ٥٩ سنة وتبين من الفحص أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية.

وكشفت التحريات أن المتوفى كان يعيش بمفرده وتوفى بدون علم اهليتة مما تسبب بوجود الجثة أيام وتعفنت وخرجت منها روائح، وتم ابلاغ مفتش الصحة لإصدار التقرير النهائي لسبب الوفاة ونقل المتوفى لدفنة بمعرفة اسرته، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن القاهرة.