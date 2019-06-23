أخبار مصر | الأوقاف تعتمد 2 من شباب الدعوة للعمل بالمركز الثقافي بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تعتمد 2 من شباب الدعوة للعمل بالمركز الثقافي بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمدت وزارة الأوقاف اثنين من شباب الوزارة للعمل بالمركز الثقافي لغات بمسجد الميناء بالغردقة وهما الشيخ رضا مسعود عبد الغني حسن، والشيخ حسن سعيد حسن رميح، وذلك تمهيدًا لفتح المركز للدراسة العام الدراسي المقبل .

يأتي ذلك في إطار الدفع بقيادات جديدة وبخاصة من الشباب في جميع مناحي العمل الدعوي والإداري .

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وافتتحت وزارتا الأوقاف والصحة الدورة التدريبية الثامنة عشرة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف المنيا.

شارك في الدورة عدد كبير من أئمة وزارة الأوقاف بالمنيا ، وحاضر فيها كل من الشيخ حسانين عبد الحكم حسانين مدير الدعوة بأوقاف المنيا، والدكتور رضا العربي أستاذ التنمية السكانية بالمركز الدولي الاسلامي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر ، والدكتور شنطوري بيومي إمام استشاري تنظيم الأسرة ومدير تنظيم الأسرة بمديريه الصحة بالمنيا، وإشراف الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.

وفي بداية كلمته رحب الشيخ محمد عثمان البسطويسي بالأئمة المشاركين في الدورة ، مثمنًا دور الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير ، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التي تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر السليم الصحيح ، وهو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف.