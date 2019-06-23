أخبار مصر | "الصيادلة": جارٍ الانتهاء من مشروع نادي بورسعيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة": جارٍ الانتهاء من مشروع نادي بورسعيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت اللجنة المشكلة من النقابة العامة للصيادلة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، بمعاينة مبنى نادى صيادلة بورسعيد للوقوف على أخر تطورات الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادى وسرعة إنهاء أعمال المرحلة الأولى بعد توقفها لعدة شهور، وذلك للبدء فى مرحلة التشطيب لافتتاح النادى لجمهور صيادلة بورسعيد خلال اشهر قليلة.

وقد تمت معاينة أعمال المشروع من الاستشارى المكلف من قبل النقابة العامة فى حضور مجلس نقابة صيادلة بورسعيد واستشارى المشروع والمقاول، وتم تحديد جدول زمنى لإنهاء كافة الاعمال.

جدير بالذكر أن النادى يقع بمنطقة النوادى ببورسعيد ويشمل لاند سكيب وحمام سباحة وقاعتين للمناسبات وغرف للإدارة، وسيتم إنشاء غرف فندقية للاقامة.