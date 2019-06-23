أخبار مصر | مُمثل حزب الوفد بجلسة الموازنة بالبرلمان: "البلد تسير في الاتجاه الصحيح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مُمثل حزب الوفد بجلسة الموازنة بالبرلمان: "البلد تسير في الاتجاه الصحيح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب هاني أباظة ممثلا عن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، والتي تناقش التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 2020، إن موازنة العام المالي الجديد ربما لن ترضي الشعب بشكل كامل ولا تحل كافة مشاكله لكنها بداية التصحيح.

وأضاف أباظة، أن البلد تسير فى الاتجاه الصحيح حيث يتم حاليًا وضع اللبنات نحو البناء وتأسيس القواعد جنبًا إلى جنب توفير الضمانات الإجتماعية.

يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها اليوم الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.

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وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.