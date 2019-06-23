شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الديب وكيلا لـ«تعليم الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، قرارًا الأحد، حمل رقم ٥٧٠ لسنة ٢٩١٩، بتكليف يوسف الديب مدير إدارة شرق الإسكندرية التعليمية وكيلا للوزارة خلفا لمصطفى العجمي، والذي تولى المهمة في يناير الماضي بقرار تكليف من أمال عبدالظاهر الوكيل الأسبق التي احيلت للتقاعد في ٢٥ يناير الماضي لبلوغها السن القانونية للتقاعد .

ونص القرار على تولي «الديب» منصب وكيل الوزارة لحين شغلها بشكل رسمي.

وكان يوسف الديب شغل منصب وكيل مديرية تعليم مطروح قبل أن يتم عودته للإسكندرية.