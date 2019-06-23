شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الحريري يتقدم بـ«بيان عاجل» بشأن حجب موقع «التحرير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل ٢٥/٣٠ بيانا عاجلا، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن حجب بعض المواقع الصحفية دون سند قانوني.

وقال النائب بحسب البيان، المقدم الأحد، إنه «عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالبيان العاجل التالي لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار حجب عدد من المواقع الصحفية بدون أي سند من القانون، حيث يتابع المصريين بغضب شديد ما أصاب الإعلام المصري بأشكاله المختلفة من قيود على حرية الرأي والتعبير، والحملات الممنهجة للتشويه والإساءة».

وذكر الحريري أنه «أثار البيان الذي نشره موقع التحرير في الساعات الماضية استياء شديدًا، حيث تم حجب الموقع منذ أكثر من شهرين بدون أسباب وبدون سند من القانون، ولا أحد يعلم من هو المسؤول عن هذا الحجب الذي أصاب العشرات من المواقع الإلكترونية في مصر».