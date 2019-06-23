شكرا لقرائتكم خبر عن بشارة: لا استقرار ونمو لأي منظومة اقتصادية دون تحرير الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ولن يكون هناك أي إستقرار ونمو وإستدامة لأي منظومة إقتصادية دون أن تتحرر الاراضي الفلسطينية كاملة، داعيًا الدول العربية لسرعة الايفاء بالتزاماتها لنستطيع تخطي الموقف المالي والعمل على إسترداد أموالنا المحجوزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف «بشارة» خلال تصريح في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب الذي عُقد في الجامعة العربية برئاسة تونس، لبحث كيفية توفير شبكة الآمان المالية لدولة فلسطين لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية، ان إجتماع اليوم كان بناء وداعم من جميع الوفود المشاركة حيث قدمت شرحا تفصيليا في الجلسة المغلقة بالوضع المالي الخطير في فلسطين والذي يتفاقم يوما بعد يوم جراء القرصنة الاسرائيلية لأموالنا .

Advertisements

وقال إنه بمجرد عقد الاجتماع والتجاوب السريع للمسؤولين بالحضور يؤكد الالتزام والقناعة بضرورة دعم دولة فلسطين، مشيدا بالدور الهام الذي يقوم به الامين العام للجامعة العربية بهذا الموضوع خاصة والذي وصف الوضع المالي الفلسطيني بكلمات لا يمكن وصفها بهذه الدقة، داعيا الدول العربية لسرعة الايفاء بالتزاماتها لنستطيع تخطي الموقف المالي الحالي والعمل على إسترداد أموالنا المحجوزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي أرادت أن تعاقبنا لتقديم الدعم لأسرانا البواسل والاعتداء بعوائلهم ومحاولة التخفيف عن المعاناة التي يعانوها في سجون الاحتلال، مشيرا انه لايوجد عائلة فلسطينية إلا ويوجد بها جريح، أو أسير، أو شهيد، وبرغم ذلك وفي ظل شح الأموال نعمل على التخفيف من مآسيهم ولذلك نعاقب على ذلك فهذا قمة الإجحاف القانوني والأخلاقي.

وأكد وزير المالية الفلسطيني، على إننا نطالب بضرورة السلام مقابل الازدهار الاقتصادي ولن يكون هناك أي إستقرار ونمو وإستدامة لأي منظومة إقتصادية دون أن تتحرر الاراضي الفلسطينية والتمتع بالحرية في داخل حدودنا والاستفادة من مواردنا المحرومين منها الآن، مشددا على إنه من المستحيل إقامة إقتصاد في ظل إحتلال عسكري خانق وسلب للأراضي والأموال ومحاصرة الشعب الفلسطيني داخليا وخارجيا، مشيرا أن 65% من الأراضي الفلسطينية تسيطر عليها إسرائيل وليس لنا الحق بها.

وطالب بضرورة تفعيل شبكة الآمان المالية بصورة إستثنائية، مشيرا إلى أنه تم الطلب من الدول العربية في الاجتماع بإمكانية تقديم قروض مالية ميسرة للحكومة الفلسطينية بأن تكون مساندة للدعم المالي لدولة فلسطين، مشيرا ان الاجتماع أكد أيضا على ضرورة دعم دولة فلسطين للإستمرار بواجباتها تجاه 5 مليون مواطن يعيشون تحت الاحتلال الاسرائيلي، معربا عن شكره للدول الملتزمة بتقديم الدعم لدولة فلسطين، موضحا أن الشعب الفلسطيني لا يبحث عن حل اقتصادي بل حل سياسي، فهناك احتلال يجب أن يزول، وبزواله سيتغير الواقع الاقتصادي، حيث ان الادارة الامريكية تسعى بعقد مؤتمر البحرين والذي يهدف لتمرير ما يسمى بصفقة القرن، لكن الفلسطينيين لن يقبلوا بحل لا يلبي الحد الأدنى من حقوقهم، ومبادرة السلام العربية تشكل مرجعا لنا ولأشقائنا العرب، وأي مبادرات ثانية لن تأتي بأي نجاح.

واختتم بشارة تصريحه بإشادة الدور المصري المحوري والداعم تاريخيا للثوابت الفلسطينية، واصفا مصر إنها منبع حصانة بالنسبة للشعب الفلسطيني.