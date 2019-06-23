شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب الليبي»: تركيا توفر مستشفيات خاصة لعلاج جرحى الإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن النظام التركي لا يريد سوى تمكين الإخوان من الحكم في ليبيا ودعم القيادات الإرهابية، موضحًا أن العناصر الإرهابية متواجدة في تركيا، ويقوم النظام التركي بتوفير مستشفيات خاصة لعلاج جراحهم.

وأضاف «صالح»، خلال حواره على شاشة «TeN»، أن الاتهامات تُشير حول قطر فقط عن طريق التدعيم المالي للإرهابيين، مؤكدًا أن الشغل الشاغل للجيش الوطني الليبي هو تركيا، بعد أن قبض قوات الجيش على أسلحة قادمة تركيا، كما أن هناك تباين في مواقف الدول الأوروبية فيما بتعلق بالأوضاع في ليبيا.