شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه وهبة: السلفيون خطر على الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان التشكيلي، وجيه وهبة، إن التطرف الفكري منتشر في ربوع مصر، وأن كتلة الاخوان المسلمين بالنسبه لكتلة الفكر المتطرف عموما لا تمثل سوي ١٠٪؜ من كتلة الفكر المتطرف.

وأضاف «وهبة» في حواره مع الإعلامية رانيا بدوي في برنامج «كلام رنوووش» المعروض على صفحتها الرسميه على «الفيسبوك واليوتيوب» أنه يجب على الدولة أن تنتبه إلى خطورة السلفيين لأنهم أخطر على الدولة من أي خطر.

وحذر من خطورة أن تنخدع الدولة بهدوء السلفيين، قائلا: «إن وجد السلفيون في أي لحظه (خرم إبره) سيخرجون منه لمهاجمتنا».

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وأكد أن الإعلام هو الوسيلة الأهم في مواجهة الفكر المتطرف لأننا سنواجه التطرف لدي النشء الصغير عن طريق التعليم في المدارس لكن ماذا عن أهالي النشء، مضيفا: «الوسيلة الوحيدة لتعليم أهالي النشء هي الإعلام بكل وسائله».

وأشار إلى أن «هناك أناس تتسلف دون أن تنضم لتنظيم وينتمون للفكر المتطرف دون أن يندرجوا تحت عباءة سياسية وهؤلاء هم الخطر الحقيقي»، منوها إلى أن «التاريخ يقول لنا أن أكبر العمليات العدائيه ضد مصر وأخطرها كان يقف خلفها الجماعات الإسلامية المتطرفه المختلفة مثل السلفيه الجهادية والتكفير والهجرة وغيرهم لذا أخشي أن تحصر الدولة جهدها في التركيز على الاخوان وحدهم وتترك الباقيين».



وشدد الفنان التشكيلي، على أن من يحمل السلاح تحاربه الدولة بالجيش والشرطه أما من يحمل في رأسه فكر التطرف دون أن يحمل السلاح فهو يحتاج لخطة طويلة الأمد تعتمد على التعليم والاعلام.