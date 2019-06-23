شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الهندي: 126 ألف سائح هندي زاروا القاهرة خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الهندي بالقاهرة، راهوال كواليشيرايث، إن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ أكثر من 3 مليار دولار، وذلك نتيجة لعلاقات الاستثمار والتجارة الثنائية بين الدولتين، والتي شهدت نموًا وتطورًا إيجابيًا بمرور الوقت، ليس فقط فيما يتعلق بقيمتها وحجمها ولكن أيضًا فيما يتعلق بمنتجاتها وقطاعاتها.

وأضاف خلال اللقاء الذي عقده مع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، ضمن فعاليات اليوم العالمي لليوجا، والذي تنظمه السفارة بمحافظة المنيا، إن حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند بلغ 4 مليار دولار سنويًا، مؤكداً زيادته في السنوات القادمة إذا استمر الاقتصاد المصري في نموه.

حضر اللقاء الدكتور لياقت على، مدير مركز مولانا أزاد الثقافي الهندي بسفارة الهند.

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وأعلن السفير الهندي، أن هناك 126 ألف سائح هندي زاروا مصر خلال العام الحالي في حين زارها 60 ألف عام 2014، وهذا ما يعكس الاستقرار السياسي والأمني، الذي تتمتع به مصر حاليا.

وأشاد السفير الهندي بعمق العلاقات المشتركة بين الدولتين وأواصر المحبة والتعاون، مؤكدًا سعي الحكومة الهندية لتعزيز العلاقات بين الجانبين، لافتا أن العلاقات الثقافية المصرية الهندية لا تقل أهمية عن مثيلتها السياسية بين البلدين، خاصة في ضوء اهتمام الدولتين بتعزيزها.

من جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، واستعرض المحافظ مع السفير الهندي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها عروس الصعيد من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة وأهم وأبرز المشروعات القومية والتنموية والخدمية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، والخطط المستقبلية للتنمية.

وأكد المحافظ، أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا بالجمهورية، ويوجد بها منطقة صناعية، تضم مصانع متعددة واشتهرت المحافظة بصناعة الغزل والنسيج من خلال محالج الأقطان، وستعيد الدولة إحياء تلك الصناعة مرة أخرى على أرض المحافظة من خلال المدينة النسيجية الحرة والتي يجري إنشائها على مساحة 306 فدان بالمنطقة الصناعية لتضم كل مصانع الغزل والنسيج وتعود الريادة لمصر مرة أخرى في صناعة الغزل والنسيج.