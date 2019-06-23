شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يبحث مع مسؤولي البنك الزراعي تفعيل «الشمول المالي» للفلاحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تفعيل صور التعاون بين البنك الزراعي ومحافظة البحيرة للعمل على دفع وتنمية العديد من المشروعات التي تخدم مواطني المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتفعيل خطة الشمول المالي وفقاً للبرنامج الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقائه مع حسين شلتوت، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالبحيرة، ممثلا عن السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والوفد المرافق له الذي ضم كل من رئيس نقابة العاملين ومديري المشروعات والإئتمان والإستثمار والتسويق والعلاقات العامة بالبنك.

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات تفعيل كارت المدفوعات ميزة للدفع الإلكتروني، وهي أول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية «ميزة»، كما تم مناقشة سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الإنتاج الحيواني البتلو، وكذلك المشروعات الخاصة بالنقل والإنتقالات عن طريق تمويلها ومتابعتها بواسطة البنك، وكذلك العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين، وكذا الفئات المستهدفة من الأطباء البيطريين العاملين بالحكومة أو الباحثين عن فرص عمل ومجالات التمويل سواء كانت أنشطة بيطرية تقليدية أو أنشطة للإنتاج الحيواني وتنمية وحماية الثروة الحيوانية.