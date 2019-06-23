شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث تطوير المنظومة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأحد، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن وزيرة الصحة ومحافظ جنوب سيناء عقدا اجتماعًا بحضور الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبدالرحمن، مستشار الوزيرة لقطاع الدعم الفني والمشروعات، واللواء محمد إسماعيل، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور خالد محمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، حيث تم مناقشة خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة عدد من مستشفيات محافظة جنوب سيناء، بما يساهم في تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى.

Advertisements

وأشار البيان، إلى أن وزيرة الصحة وجهت خلال الاجتماع بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى الطور، لتصبح مستشفى تعليمياً، تقدم خدمة طبية عاليا وتساهم في تعليم وتدريب الأطقم الطبية.

وقال البيان، إن وزيرة الصحة وجهت أيضاً بتطوير مستشفى دهب وتوفير كافة الخدمات الطبية بها وفقاً لأعلى معايير الجودة، مشيرةً إلى أن مستشفى دهب ستصبح مثل نموذج مستشفى أبوسمبل لجراحات اليوم الواحد، بما تقدمه من خدمة مميزة للمواطنين.

وذكر البيان، أن الاجتماع تطرق إلى خطة تطوير ورفع كفاءة معهد تمريض جنوب سيناء، والمقرر تطويره ليصبح معهداً فنياً صحياً بنظام الدراسة لخمس سنوات، حيث أكدت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع توفير كافة سبل الدعم للمنظومة الصحية بالمحافظة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.