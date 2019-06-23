شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يناقش مشروع تطوير المناطق غير المخططة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن صندوق تطوير المناطق العشوائية بدأ في إعداد الدراسات الفنية اللازمة للمحافظة، للقضاء على المناطق العشوائية غير المخططة بدءً من العام المالي 2019/2010 وحتى 2030.

وذكر أنه جرى تكليف جميع الوحدات المحلية بالمحافظة للإفادة بالبيانات المطلوبة للمناطق غير المخططة الواقعة في نطاق كل مدينة.

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جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده المحافظ، الأحد، مع وحدة تطوير المناطق العشوائية، بحضور محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، والمهندس أشرف أبوالعيون، المشرف العام على الوحدة، والمهندس نيازي مصطفى، مدير الوحدة.

استمع المحافظ خلال الاجتماع إلى الموقف العام لمشروع التطوير، الذي سيبدأ من مدينة المنيا ثم يتبعها باقي المراكز، حيث كلّف رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات لتحديد احتياجات كل منطقة مطلوب تطويرها ووضع معايير محددة للتطوير والتكلفة المبدئية للمشروعات المقترحة.

أكد المحافظ أن مشروع التطوير يستهدف تطوير وتحسين شبكات الطرق والمرافق بالمنطقة من «مياه –صرف –كهرباء –غاز» وكذلك تحقيق جدوى اقتصادية ومنفعة لسكان المنطقة من خلال تطوير احد المشروعات الخدمية الموجودة فيها، إلى جانب إصدار تراخيص الهدم للمباني المتهالكة أو غير المستقرة في منطقة التطوير وتشطيب واجهات المباني، طبقَا للقرار الجمهوري على نفقة السكان ،مع دراسة موقف تطوير الأسواق العشوائية وإنشاء سويقات حضارية جديدة.