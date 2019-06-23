شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: المؤسسات مسؤولة عن تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالعزيز إمام، مدير عام إدارة الأعلاف بوزارة الزراعة، إنه يتوقع بصفة شخصية ألا يطبق القانون 70، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، في أول يوليو القادم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «دنيا الدواجن»، الذي يقدمه الإعلامي صبحي الحفناوي، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن القانون لا يلزم مربي الطيور بذبحها، لكنه يجرم تداولها، مشيرًا إلى أن جميع الجهات والمؤسسات مسئولة عن تطبيق هذا القرار.

وتابع: «المحليات لها دور، والبيطريين لهم دور، ووزارة الداخلية لها دور، يبقى لازم القانون يطبق بالكامل أو ميتطبقش، عاوز القانون يُطبق بس بشكل صحيح».