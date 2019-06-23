شكرا لقرائتكم خبر عن 408 معدات تشارك في اصطفاف مواجهة الكوارث «صقر 46» في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت 408 معدة في اصطفاف «صقر 46»، الأحد، لمواجهة الأزمات والكوارث بمشاركة عدد كبير من المعدات منها 40 لودر، و4 جليدر، و15 سيارة كسح مياه، و2 لوري، و16 فنطاس مياه، و100 سيارة قلاب، و15 جرار مجهز لودر، و191 جرار، و18 سيارة دوبل، و2 حفار و1 ونش، و3 سيارات إطفاء، وسيارة تعامل، وسلم إنقاذ، بإجمالي 408 معدة.

وحضر الاصطفاف الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، واللواء أيمن دياب، رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال متولي، نائب مدير أمن الدقهلية، والعقيد أحمد صلاح، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة وبمشاركة جميع مراكز ومدن المحافظة والحماية المدنية ومديرية الطرق بكامل معداتهم.

وقال المحافظ، إنه على كافة الجهات المشاركة في عملية الاصطفاف بضرورة رفع كفاءة المعدات وصيانتها أولا بأول وبصفة مستمرة حتى تستطيع تأدية الخدمة المطلوبة، ولكي تكون بحالة جيدة في مواجهة أي مخاطر أو أزمات أو كوارث.