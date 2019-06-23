شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة محامٍ بالمنيا في «التعدي على رئيس محكمة بالحذاء» لـ28 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات المنيا، الأحد، جلسات محاكمة عمر.أ.م.م«41 سنة، محامي حر، مقيم شارع الجلاء ببندر ملوي بمحافظة المنيا، والمتهم باستعمال القوة مع موظف عام رئيس محكمة مستأنف بندر ملوي، وكان ذلك بالضرب بأداة»حذاء«، لحملة بغير حق على الامتناع من أداء أعمال وظيفته وهو إصدار أحكام بالإدانة في قضايا البناء على أرض زراعية ولم يبلغ بذلك مقصده على النحو المبين بالتحقيقات، إلى جلسة 28 أغسطس المقبل للمرافعة.

وقال محمد الكسار، عضو لجنه الدفاع عن المتهم، إن المحكمة ناقشت شاهدي الإثبات وسماع أقوال المتهم بناء على طلبة والذي صمم على الفصل في القضيتين مطالبا بالترافع عنه نفسه بعد مرافعات الدفاع.

Advertisements

كانت هيئة المحكمة قد نظرت القضيتين الأولى التعدي بالضرب والثانية سب وقذف وقررت ضمها في قضية واحدة.

كان المستشار أحمد الفولي حسين، المحامي العام لنيابيات جنوب المنيا، قد أحال المتهم في ديسمبر الماضي للمحاكمة الجنائية وفقا لما ورد بقرار الإحالة مطالبا بتطبيق المواد 133، و137، و137 مكرر /1 من قانون العقوبات حيث عقدت أخر جلسة في 26 فبراير الماضي وقررت التأجيل لجلسة اليوم.

يذكر أن اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا في شهر أكتوبر الماضي من مأمور قسم شرطه ملوي بقيام عمر. ا .، المحامي، ومقيم بمركز ملوي، بالتعدي على المستشار محمد. ح. ش، رئيس محكمة استأنف ملوي أثناء عقد الجلسات، بحجة اعتراضه على أحكام القاضي المتعلقة بالتعدي على الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة، التي أحالت القضية إلى المحكمة.