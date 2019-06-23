شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة علنية على 150 قطعة أرض «إسكان اجتماعي» في أسيوط الجديدة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى جهاز مدينة أسيوط الجديدة القرعة العلنية اليدوية للحاجزين بقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالتوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة.

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وقال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن عدد قطع الأراضي المطروحة بلغ 150 قطعة أرض بمساحات ٢٨٧م، وبلغ وعدد المتقدمين ١٩٥متقدم.

وأوضح أحمد إبراهيم، أنه عقب إعلان النتيجة على من وردت أسماءهم في القرعة العلنية التوجه لبنك الإسكان لاستكمال إجراءات التعاقد.

هذا وقت تمت إجراءات القرعه العلنية بقاعه الاجتماعات الرئيسيه بالجهاز بحضور شريف محمد محفوظ مدير قطاع بنك الإسكان والتعمير بأسيوط، ممثلا عن بنك الإسكان والتعمير، والدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد حلمي رئيس مجلس أمناء أسيوط الجديدة وعددا من المتقدمين لقطع الأراضي.