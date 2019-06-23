شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشادة عنيفة.. «أبوشقة» يتنحى عن مناقشة تعديلات قانون المحاماة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنحى النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن استكمال مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون مهنة المحاماة، بعد نشوب مشادة كلامية عنيفة بين مؤيدي ومعارضي القانون، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون.

وقال «أبوشقة»، في بيان، الأحد، إنه سيرفع الأمر إلى الدكتور على عبدالعال لاتخاذ ما يلزم حول استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب سليمان وهدان وشريف نادي وثروت بخيت.

ووقعت مشادات ساخنة بين المؤيدين والمعارضين للقانون، واتهامات بأن القانون تم تفصيله لصالح النقيب الحالي سامح عاشور، ليحق له الترشح لدورتين جديدتين قبل انتهاء مدته الأخيرة كنقيب للمحامين، وهو الأمر الذي اضطر النائب بهاء أبوشقة إلى فض الاجتماع.