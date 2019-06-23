شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: السكة الحديد من القطاعات الواعدة والجاذبة ‏للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أكسل شوب، رئيس مجلس إدارة هيئة صناعة السكك الحديدية الألمانية، إن خطوط السكك ‏الحديدية المصرية، من أقدم الخطوط على مستوى العالم‎.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم، الأحد، على ‏هامش زيارة وفد ألماني رفيع المستوى من مختلف الشركات الألمانية في قطاع القطارات ‏وتكنولوجيا السكك الحديدية‎.‎

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وأضاف أن قطاع السكك الحديدية المصرية من القطاعات الواعدة، وهناك فرص كبيرة للاستثمار ‏فيه، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية هي الموجودة حاليًا في قطاع السكك الحديدية المصرية، ‏ونهدف من هذه الزيارة للتواجد في قطاع السكك الحديدية‎.

وتابع أن الجمعية الألمانية للسكك الحديدية، تضم ٢٠٠ شركة تعمل في قطاعات القطارات ‏السريعة وعربات التنقل وقطارات الأنفاق، وتقديم حلول الطاقة وعمليات التحكم في القطارات ‏وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ‎

وأشار إلى أن ٣٠- ٣٥٪ من الشركات تقدم خدمات في قطاع تطوير البنية التحتية، و٦٥- ‏‏٧٠٪ من الشركات تعمل في قطع الغيار والمكونات والحلول الهندسية، وتركيب أنظمة القطارات. ‎

ودعا أكسل شوب قطاع السكك الحديدية المصرية لزيارة معرض«أنو ترانس» الذي سيقام في ‏العاصمة برلين عام ٢٠٢٠‏.