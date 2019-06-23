شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: السكة الحديد من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أكسل شوب، رئيس مجلس إدارة هيئة صناعة السكك الحديدية الألمانية، إن خطوط السكك الحديدية المصرية، من أقدم الخطوط على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم، الأحد، على هامش زيارة وفد ألماني رفيع المستوى من مختلف الشركات الألمانية في قطاع القطارات وتكنولوجيا السكك الحديدية.
وأضاف أن قطاع السكك الحديدية المصرية من القطاعات الواعدة، وهناك فرص كبيرة للاستثمار فيه، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية هي الموجودة حاليًا في قطاع السكك الحديدية المصرية، ونهدف من هذه الزيارة للتواجد في قطاع السكك الحديدية.
وتابع أن الجمعية الألمانية للسكك الحديدية، تضم ٢٠٠ شركة تعمل في قطاعات القطارات السريعة وعربات التنقل وقطارات الأنفاق، وتقديم حلول الطاقة وعمليات التحكم في القطارات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وأشار إلى أن ٣٠- ٣٥٪ من الشركات تقدم خدمات في قطاع تطوير البنية التحتية، و٦٥- ٧٠٪ من الشركات تعمل في قطع الغيار والمكونات والحلول الهندسية، وتركيب أنظمة القطارات.
ودعا أكسل شوب قطاع السكك الحديدية المصرية لزيارة معرض«أنو ترانس» الذي سيقام في العاصمة برلين عام ٢٠٢٠.
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