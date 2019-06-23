شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمي لـ«سيفا مصر والسودان» يوضح هدف المشروع القومي للغذاء الآمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عابد، المدير الإقليمي لشركة «سيفا مصر والسودان»، إن «هدفنا أن يصل كل إنسان مصري إلى حقه الأصلي من غذاء آمن وسليم له ولأسرته»، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية شكلت هيئة سلامة الغذاء وهي هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية وهدفها السيطرة على كل مصادر الغذاء ضمانا لغذاء آمن وصحي لكل المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة في غاية الأهمية لأن صحة المواطن أهم من أي شئ.

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وأضاف «عابد»، خلال لقائه ببرنامج «دنيا الدواجن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن أساس الطب البيطري 3 أشياء وهما زيادة ونمو البروتين الحيواني المقدم للإنسان وهذا هدف مهم جدا لأن عدد السكان سيصل إلى 10 مليارات نسمة في عام 2050 وكل هذا العدد يحتاج إلى بروتين من بيض وألبان ولحوم سواء كانت حمراء أو بيضاء من الدواجن أو الأسماك أو غير ذلك، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى التطوير من الأبحاث العلمية بشرط مواكبة الزيادة السكانية.

وأوضح أن ثاني أمر هو السيطرة على الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وهذه أمراض يتعدى عددها الآلاف، مشيرا إلى أن هذه الأمراض تصنف لشقين أولهما أمراض تنتقل مباشرة من الحيوان إلى الإنسان سواء بالتلامس أو عن طريق الهواء أو الانتقال عن طريق المواد الميكانيكية أو الملابس وخلافه، مشيرا إلى أن الأمر الثالث هو سلامة الغذاء وهذا حق أصيل للطب البيطري والذي بدوره يضمن أن جميع الأغذية التي تصل إلى الإنسان لابد أن تكون خالية من المسببات المرضية التي تسبب الأمراض والمشاكل للإنسان.