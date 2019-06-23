شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الفائزون بجوائز «التفوق والتقديرية والنيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المجلس الأعلى للثقافة، الأحد، أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق وجوائز الدولة التقديرية وجوائز النيل. وأوضح بيان، أنه في فرع جوائز الدولة للتفوق جاءت النتائج كالتالي: في الفنون: الدكتور إبراهيم الدسوقى، والدكتورة ابتسام فريد. وفي الآداب: الشاعر فؤاد طمان والشاعر أحمد فضل شبلول. وفي العلوم الاجتماعية: فاز الدكتور جمال شقرة والدكتور عاطف منصور والدكتورة هويدا سيد. وجاءت أسماء الفائزين في جوائز الدولة التقديرية كالأتى: Advertisements في الفنون: الدكتور عبدالحليم ابراهيم والمخرج محمد فهمى الخولى والمخرج هاشم النحاس. وفي الآداب: الناقد الأدبى الدكتور محمد عبدالمطلب والأديب أبوالعلا السلامونى والشاعر محمد الشهاوى. وفي العلوم الاجتماعية: الدكتور سعيد توفيق والدكتورة سميحة القليوبى والدكتور محمد أحمد غنيم؛ فيما حجبت الجائزة الرابعة. وجاءت أسماء الفائزين في جوائز النيل للمبدعين المصريين كالأتى: في الفنون: الفنان التشكيلى أحمد نوار. وفي الآداب: الناقد الأدبى الدكتور جابر عصفور. وفي العلوم الاجتماعية: الدكتور مفيد شهاب. أما جائزة النيل للمبدعين العرب؛ فحصدها المعماري الفلسطيني راسم بدران، من القدس.

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