شكرا لقرائتكم خبر عن «آداب القاهرة» تكرم الخريجين والأساتذة الحاصلين على جوائز عالمية ومحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت كلية الآداب جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الأحد، بتخريج الدفعة ٩٠ والتي حملت اسم الراحلين الدكتور حسنين ربيع، والدكتور زين العابدين أبوخضرة، العميدان السابقان للكلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد الشربيني عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتم خلال الاحتفالية، التي أُقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تكريم أوائل الخريجين من مختلف الأقسام وطلاب الأنشطة، علاوة على تكريم مجموعة من أساتذة الكلية الذين حصلوا على جوائز عالمية ومحلية، وعلي رأسهم الدكتور محمود فهمي حجازي أستاذ علم اللغة بقسم اللغة العربية لحصوله على جائزة الملك فيصل العالمية في اللغة العربية والأدب، والدكتور عبدالحكيم راضي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية للآداب، والدكتور معتز سيد عبدالله استاذ علم النفس وعميد كلية الآداب السابق لحصوله على جائزة الجامعة للتميز في العلوم الإنسانية، والدكتور سعيد توفيق الأستاذ بقسم الفلسفة وأمين المجلس الأعلى للثقافة الأسبق لحصوله على جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الانسانية، والدكتور خالد ابو الليل أستاذ الأدب الشعبي بالكلية لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الاجتماعية.

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وتم كذلك تكريم مجموعة من خريجي كلية الآداب جامعة القاهرة الذين نجحوا في تغيير مساراتهم، وتحولوا إلى رموز على الساحة الفكرية والأدبية والفنية، حيث تم تكريم اسم الشاعر عبدالرحمن الأبنودي الحاصل على ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية، والفنان سعيد صديق، والفنان أحمد كمال، والمخرج ناصر عبدالمنعم.

وأشاد الدكتور الشربيني، برموز الكلية من الرواد الأوائل من أساتذة وعمداء الكلية السابقين، مؤكدًا على استكمال مسيرتهم العلمية التي أفرزت عن نخبة من الأدباء والمثقفين. وقدم التهنئة للطلاب وأولياء الأمور.

وقال الدكتور محمود فهمي حجازي الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية في الآداب، إن كلية الآداب هي أقدم كلية في الجامعة وقدمت العديد من قادة الفكر والأدب في مصر والعالم العربي، لافتًا على دور الكلية في نشر الثقافة.