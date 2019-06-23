شكرا لقرائتكم خبر عن «معيط» يعترض على وصف فائض الموازنة بـ«أكذوبة».. وعبدالعال: «خلّي جلدك سميك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترض الدكتور محمد معيط وزير المالية على وصف الفائض الأولى بالموازنة العامة بـ«أكذوبة»، والذى أطلقه النائب أحمد طنطاوى، وطالب بحذفه من المضبطة.

وقال «معيط» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، إن «هذه أرقام مدققة ويتم تقديمها للمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الدولية، وإذا شكوا في هذه الارقام ندخل في مشكلة كبيرة»، مشيرًا إلى أن «الحكومة تستهدف النزول بالدين إلى 93 %، ومتوقع أن يصل إلى 83 % في العام المقبل بعد أن وصل في الأعوام الماضية إلى 108 %، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي يخضع لدراسة شديدة بوزارات المعنية».

وسأل «عبدالعال» وزير المالية هل يرد حذف الكلمة أم يكتفى بتوضيحه، فأصر «معيط» على حذف الكلمة، وعلق «عبدالعال» مازحًا قائلًا:»هذه هي الكلمات المألوفة في كتاب المعارضة، ولكن الحكومة حساسة شوية، والوزير يجب أن يكون جلده سميك، أومال هتبقى معارضة إزاي ؟.. يعنى هتقولك بعد إذنك، ولو سمحت واتفضل«، حسب قوله.