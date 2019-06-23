مصر | التفاصيل الكاملة لسرقة فيلا سفيرنا السابق بالإمارات في الشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لسرقة فيلا سفيرنا السابق بالإمارات في الشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن كواليس سرقة فيلا السفير المصري السابق بدولة الإمارات العربية، وتبين أن المتهم أدلي خلال التحقيقات بارتكابه السرقة لمروره بضائقة مالية، وأنه على علم بحيازة المجني عليه مبالغ مالية داخل الفيلا سكنه.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم إستغل عدم تواجد المجني عليه بالفيلا سكنه وخروجه، ما دفعه إلى التسلل داخل الفيلا وسرقة المبالغ المالية المتواجدة داخلها، ثم سافر إلى بلدته بمحافظة المنيا واشتري شقة بمحافظة المنيا وشقة تمليك، وقام بشراء أجهزة كهربائية، وأثاث لفرشها، وذلك بالمبلغ المسروق من العملات المصرية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حال القبض عليه ضبط بحوزته ما يعادل 80 ألف جنيه من العملات الأجنبية، 60 ألف جنيه مصري، بعد إنفاقه باقي المبلغ المسروق.

كانت بينت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن مفاجأت مثيرة حول سرقة 560 ألف جنيه من مسكن أحد الأشخاص بمدينة الشيخ زايد، وتبين أنه سرق المبلغ المالي المشار إليه من الفيلا الخاصة بالسفير المصري السابق بدولة الإمارات العربية، وأن الفيلا خاصته بحي الدبلوماسيين بمدينة الشيخ زايد.

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ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات سرقة 560 ألف جنيه من منزل، أحد الأشخاص بمدينة الشيخ زايد، وتبين أن خفير خصوصي كان يعمل لديه وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة حقيبة من داخل مسكنه بدائرة القسم، وبداخلها مبلغ مالي 560 ألف جنيه مصرى، بعض العملات الأجنبية.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات السرقة، بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة خفير خصوصى كان يعمل لدى المجنى عليه، مُقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث اكتوبر، والقوة المرافقة له من ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مُستغلًا طبيعة عمله بمسكن المبلغ، وأرشد عن 65 ألف جنيه، مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، وقرر قيامه بتغيير باقي العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، وشرائه شقة سكنية بمحافظة المنيا، وسيارة ملاكى، وأجهزة كهربائية، وإنفاقه بعض المبالغ المالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.