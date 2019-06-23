مصر | 3 جثث يثيروا الرعب بمنطقة الزيتون خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 جثث يثيروا الرعب بمنطقة الزيتون خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة اليوم جرائم بشعة أثاروا الفزع للأهالى حيث تصدرت الوقائع اهتمام سكان المنطقة من بينها سيدة مقتولة داخل قمامة ورجل خمسينى مطعون فى شقته وسيدة بها عدة طعنات كثير بمنزلها، وترصد الخليج 365 أبرز الـ 3 قضايا بمنطة الزيتون والتى جاءت كالتالي:

"جثتان بهما عدة طعنات داخل شقتهما"

أهتزت منطقة الزيتون اليوم لجريمة بشعة ضحيتها رجل وزوجته بهما عدة طعنات داخل شقتهما، حيث تكثفت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت اشراف اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة من جهودها لكشف غموض الواقعة.

وقام على الفور مدير مباحث العاصمة بتلقى أخطارا من العميد حسام عبدالعزيز، رئيس مباحث قطاع شمال مفادة عثور الأجهزة الأمنية على جثتى رجل وزوجتة مقتولين داخل شقتهم وعلى الفور أنتقل المقدم محمد ابو الوقا رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون ومعاونة الرائد أحمد صبرى وعثر على الجثتين وبهما عدد كبير من الطعنات، وقام رجال الأمن بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من العقار ويناقش فريق المباحث شهود العيان.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر النيابة العامة للتحقيٌق.

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"سيدة الحقيبة"

وشهدت منطقة الزيتون واقعة أخرى حيث عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة داخل حقيبة وملقاة بكوم قمامة بمنطقة الزيتون.

وقام رجال مباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث مكبر للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة تمهيدا لتفريغها بالأضافة لسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة حدائق الزيتون بلاغا منالاهالى بالعثور على جثة سيدة داخل مقلب قمامة وبالأنتقال والفحص عثر على جثة سيدة بها عدد من الطعنات داخل حقيبة، وتم نقل الجثمان الى المستشفى فيما يكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.