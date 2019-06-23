مصر | "ملكش عندي غير 50 جنيه".. كواليس قتل مسجل خطر على يد صديقه بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ملكش عندي غير 50 جنيه".. كواليس قتل مسجل خطر على يد صديقه بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل مسجل خطر على يد صديقه بمنطقة العجوزة، وتبين أن المتهم والمجني عليه، تاجري مواد مخدرة، ويوم الجريمة تشاجرا لطلب المجني عليه رد 100 جنيه كان إقترضها المتهم منه، لكن المتهم رفض إعطائه الـ 100 جنيه، قائلا له" أنت ملكش عندي غير 50 جنيها".

وأوضحت التحريات، أنه نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بتسديد 3 طعنات للمجني عليه، أسقطه على إثرها قتيلا.

كان سدد مسجل خطر 3 طعنات متفرقة بجسد صديقه، إثر نشوب مشاجرة بينهما، لمطالبة المجني عليه 100 جنيه كان اقترضها منه، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.

وإنتقل العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والقوة المرافقة لهما لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب مطالبة المجني عليه 100 جنيه كان اقترضها المتهم منه في وقت سابق، قام على إثرها المتهم بتسديد 3 طعنات بسلاح أبيض بجسد صديقه، أسقطه قتيلا.

وتمكنت قوة أمنية الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.