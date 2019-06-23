مصر | استعجال تقرير الصحة بشأن واقعة العثور على جثة مسن داخل شقته في الرحاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تقرير الصحة بشأن واقعة العثور على جثة مسن داخل شقته في الرحاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة القاهرة الجديدة مكتب الصحة، بسرعة إعداد تقرير طبي بشأن جثة رجل في العقد السادس من عمره تم العثور عليه متعفنا داخل شقته بمدينة الرحاب

كان قد ورد بلاغ من الاهالي إلي الرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث القاهرة الجديدة بوجود رائحة كريهة داخل أحد الشقق، وعلي الفور تم انتقال قيادات قسم شرطة التجمع الأول، مأمور القسم العقيد أشرف عماد والرائد شريف ناجى رئيس النقطة والنقيب مصطفى عامر رئيس مباحث نقطة الرحاب.

وتبين من الفحص والمعاينة العثور علي جثة لرجل عمره 59 سنة وأن الوفاة طبيعية لمعيشة المتوفي بمفرده وتوفى بدون علم أهليته مما تسبب بوجود الجثة أيام أدي الي تعفنها.

تم إبلاغ مفتش الصحة لإصدار التقرير النهائي لسبب الوفاة ونقل المتوفى لدفنة بمعرفة أسرته.