مصر | تحريات القاهرة تفيد بعدم وجود شبه جنائية في واقعة العثور على جثة رجل أعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحريات القاهرة تفيد بعدم وجود شبه جنائية في واقعة العثور على جثة رجل أعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف غموض، واقعة العثور على جثة رجل أعمال، بعدما عثر عليه جثة هامدة، وملقى على الأرض داخل مسكنه، بعدما وجد فى حالة شبه تحلل، حيث أضافت التحريات ان المتوفى يدعى محمود م، 55 سنة، توفى بسبب معاناتة من عدد من الأمراض المزمنة حيث يقيم بمفردة بعد طلاق زوجته، وأنه يقيم بمفرده.

وتعود بداية الواقعة عندما وردت معلومات للرائد تامر عبدالشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفادة بلاغا من أحد الاهالى بوجود رائحة كريهة باحدى الشقق السكنية دائرة القسم، وعلى الفور أمر الاول بإرسال الكول الأمنى للتوجه محل واقعة البلاغ.

وبالفحص تبين العثور جثة وفى حالة تحلل، ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.‎