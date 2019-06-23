مصر | التحقيق في واقعة العثور على جثتي رجل وزوجته بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في واقعة العثور على جثتي رجل وزوجته بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت النيابة العامة التحقيق فى واقعة العثور على جثتى رجل وزوجته متوفين داخل منزلهم بعدة طعنات متفرقة بجسدهم فى منطفة الزيتون.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا يفيد بالعثور على جثتى رجل وزوجتة مقتولين داخل شقتهم وعلى الفور أنتقل المقدم محمد ابو الوقا رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون ومعاونة الرائد أحمد صبرى وعثر على الجثتين وبهما عدد كبير من الطعنات، وقام رجال الأمن بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من العقار ويناقش فريق المباحث شهود العيان.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.