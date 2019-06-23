مصر | "طالب بحقه".. مسجل خطر يمزق جسد صديقه بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالب بحقه".. مسجل خطر يمزق جسد صديقه بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سدد مسجل خطر 3 طعنات متفرقة بجسد صديقه، إثر نشوب مشاجرة بينهما، لمطالبة المجني عليه 100 جنيه كان اقترضها منه، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.

وإنتقل العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والقوة المرافقة لهما لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب مطالبة المجني عليه 100 جنيه كان اقترضها المتهم منه في وقت سابق، قام على إثرها المتهم بتسديد 3 طعنات بسلاح أبيض بجسد صديقه، أسقطه قتيلا.

وتمكنت قوة أمنية الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.