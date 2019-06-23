مصر | السجن 5 سنوات لـ 16 متهما بفرض السيطرة والقوة على قسم الوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 5 سنوات لـ 16 متهما بفرض السيطرة والقوة على قسم الوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة اليوم، 16 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم باستعراض القوة وفرض السيطرة على ضباط وافراد قسم شرطة الوايلي.

وكان المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، أحال القضية رقم 973 لسنة 2014، والمقيدة برقم 78 لسنة 2014 كلي غرب القاهرةن المتهم فيها كل من زناتى على عبد النبي الزناتى، 39 سنة، مبيض محارة، وعلى حسنين حسن، 24 سنة عاطل، وخليل محمد خليل، 29 سنة، ومحمود على بعزق 28 سنة مبيض محارة، ومحمود محمد عبد الخحميد، 36 سنة، واحمد على الزناتى، 37 سنة عاطل، ومحمد على بعزق، 25 سنة، ومصطفى على بعزق، وإبراهيم حسن، وأحمد محمود على، ومحمد حسان على، لانهم فى 28 يناير 2013 بدائرة قسم شرطة الوايلي، استعرضوا واخرون ومجهولون ولوحوا بالعنف واستخدموا ذلك ضد المجني عليهمضباط وافراد قسم شرطة ا لوايلي، بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وذلك بان جمع المتهمون واخرون مجهولون الاسلحة وأداوات معدة للاعتداء على الاشخاص وما ان تمكنوا من المجنى عليهم حتى قاموا بالاعتداء عليهم بتلك الاسلحة.

ووجهت النيابة للمتهمين الشروع فى قتل المجنى عليهم ضباط وأفراد قسم شرطة الوايلي، عمدا مع سبق الاصرار والترصد وعقدوا العزم على ازهاق روحهم باستخدام الاسلحة النارية وقنابل صوتية وزجاجات ملوتوف.

كما وجهت النيابة لهم تهمة سرقة سلاح نارى ميري وجهاز اتصال لاسلكي ومتعلقات شخصية كانت بحوزة المجنى عليهم.