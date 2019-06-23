مصر | النيابة تواصل تحرياتها بواقعة العثور على جثة سيدة بالقمامة بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تواصل تحرياتها بواقعة العثور على جثة سيدة بالقمامة بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة الزيتون تكثيف جهودها وعمل التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بعمر 30 عاما مقتولة داخل حقيبة وملقاة بكوم قمامة بمنطقة الزيتون.

كما قام رجال مباحث القاهرة بعمل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وقد قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتفريغها وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة حدائق الزيتون، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل مقلب قمامة، وبالإنتقال والفحص،تبين أن الجثة لسيدة بها عدد من الطعنات داخل حقيبة، تم نقل الجثة إلى المستشفى بينما يقوم رجال الأمن بتكثيف جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.