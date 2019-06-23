مصر | إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مخدر بميناء دمياط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مخدر بميناء دمياط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ بالقبض على أحد الأشخاص أثناء محاولة تهريب شحنة عقار الكبتاجون المخدر.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة، من خلال إحكام وتشديد الرقابة على كافة المنافذ، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانى بإعتزام أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام تم ضبط الحاويتين بميناء دمياط البحرى، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بحضور مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركى – مقيم بالدقهلية"، أسفرت أعمالها – 19 مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر مخبأة ضمن مشمول الرسالة بالحاويتين، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 200مليون جنيه

بتكثيف التحريات حول الواقعة تبين أن مالك الرسالة (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة)، وأنه قام بإستئجار البطاقة الإستيرادية من صاحب مصنع الأقمشة حتى يتمكن من إدخال الشحنة إلى البلاد، وقد أمكن ضبطه.