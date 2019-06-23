مصر | نيابة المطرية تحقق مع شخص بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة المطرية تحقق مع شخص بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة المطرية، التحقيق مع أحد الأشخاض لحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بقصد الإتجار كان بحوزته حقيبة بداخلها (3 فرد خرطوش عيار 12مم - 18 طلقة عيار 9مم).

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) حال قيامه بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس كائنة بذات الدائرة، وبحوزته حقيبة بداخلها (3 فرد خرطوش عيار 12مم - 18 طلقة عيار 9مم).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وبمناقشته عن مصدرها قرر بأنها خاصة بأحد أقاربه "جارٍ ضبطه"، والذى قام بإخفائها داخل "منور" أحد العقارات مجاور للمدرسة محل الضبط بقصد استخدامها في التشاجر مع آخر لخلافات بينهما حول الجيرة.

وأضاف أنه نظرًا لعلمه بمكان إخفائها خطط للإستيلاء عليها بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط (3فرد خرطوش عيار "12مم") بذات المكان تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتوالت النيابة التحقيق.