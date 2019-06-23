أخبار مصر | غدا.. وزير الرياضة يشهد حفل ختام أنشطة مراكز الشباب للفنون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وزير الرياضة يشهد حفل ختام أنشطة مراكز الشباب للفنون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات حفل ختام أنشطة مراكز الفنون بمراكز الشباب، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والفنانين ومديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك غدًا الاثنين الموافق 24 يونيو بمسرح وزارة الشباب والرياضة. ويتضمن الحفل افتتاح معرض للفنون التشكيلية، وفقرات غنائية فردية وجماعية وفقرات فنون شعبية واستعراضية لفرق مراكز الفنون بمديريات الشباب والرياضة من محافظات الفيوم والوادي الجديد وشمال سيناء.

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