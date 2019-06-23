أخبار مصر | تفاصيل لقاء علي عبد العال برئيسة الجمعية الوطنية الصربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء علي عبد العال برئيسة الجمعية الوطنية الصربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم الأحد، مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية والوفد المرافق لها.

واستهل الدكتور عبد العال اللقاء بالترحيب بمايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، واصفًا العلاقات المصرية الصربية بالتاريخية الضاربة في جذور التاريخ والتى أرسى أسسها الزعيمان الخالدان جمال عبدالناصر وتيتو، مشيرًا إلى أن لدى البلدين الصديقين رغبة صادقة في إعادة ترسيخ تلك العلاقات في الوقت الراهن، مشيدًا في ذلك الصدد بدور جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين والتى تُعد آلية فعالة وبناءة للتواصل والحوار الجاد وتبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور علي عبدالعال، أن لدى البلدين فرصة ذهبية لتطوير العلاقات المصرية الصربية مدعومة بإرادة سياسية صادقة لدى القيادة السياسية في كلا البلدين، مشيرًا إلى هناك تعاونا بين البلدين في كل المجالات، مرحبًا بعقد اللجنة المشتركة المصرية الصربية في القاهرة، وثمن المواقف الصربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأكد أن المنطقة مليئة بالاضطرابات، مشيرًا إلى أن الموقف المصري يرتكز على ضرورة حل أزمات المنطقة بالطرق السلمية.

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وأشار الدكتور على عبدالعال إلى أن الدولة المصرية لديها برنامج إصلاح اقتصادي طموح وفرصًا استثمارية واعدة في إقليم قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقوم بثورة تنموية خاصة في مجال البنى التحتية، كما شدد الدكتور على عبد العال على أهمية تشجيع السياحة الصربية القادمة إلى مصر، مشيدًا في ذلك الإطار بافتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد داعيًا إلى افتتاح خطوط طيران مباشرة بين صربيا والمقاصد السياحية المصرية.

من جانبها، أعربت مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية عن جزيل شكرها على حفاوة الاستقبال، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تؤكد على أن هناك إرادة صادقة لعودة العلاقات بين البلدين الصديقين والتى تعود إلى 110 أعوام، مشيرة إلى أن البلدين لديهما تاريخ كفاحي مشترك منذ العمل سويًا في حركة عدم الانحياز.

وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية الصربية أن صربيا تنظر لمصر كبوابة للتعاون مع إفريقيا مرحبة بالرئاسة المصرية للإتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن صربيا تدعم مصر في جهودها لإحلال السلام في المنطقة، وفي نهاية اللقاء وجهت رئيسة الجمعية الوطنية الصربية الدعوة للدكتور على عبدالعال لحضور اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي والتى سوف تستضيفها الجمعية الوطنية الصربية.

وفي ختام اللقاء، وقع الدكتور على عبدالعال ومايا جويكوفيتش على مذكرة تفاهم للتعاون بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية الصربية في المجال البرلماني.