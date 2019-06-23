أخبار مصر | "اتصالات البرلمان" تناقش سوء خدمات المحمول الأربعة ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اتصالات البرلمان" تناقش سوء خدمات المحمول الأربعة ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان، بسبب سوء خدمة شركات المحمول الأربعة بمحافظة بورسعيد، بحضور ممثلين عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن شبكات المحمول ضعيفة على مستوى محافظات مصر وليس بورسعيد فقط، وهو ما يتطلب تحركا سريعا وعاجلا من جهاز تنظيم الاتصالات باعتباره الضمانة الأولى لحصول المواطنين على حقوقهم.

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وشدد "وهدان" على أهمية تقوية الشبكات فى الطرق الجديدة، كمحور 30 يونيو، مطالبًا الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتقديم خطة واضحة ومتكاملة للبرلمان ممثلًا فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن رفع كفاءة شبكات المحمول فى الطرق الجديدة باعتبارها شريانا مهما لربط محافظات مصر ببعضها.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الفتاح مستشار الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز سيصدر بداية من أغسطس المقبل، تقريرا شهريا حول جودة الخدمات التى تقدمها شركات المحمول، وسيتم إعلانها للجمهور، موضحا أنه سيتم بناء على هذه التقارير، محاسبة الشركات على جودة الخدمة المٌقدمة، مع وضع فى الاعتبار العوامل الخارجة عن إرادة الشركة كالأمطار على سبيل المثال.

وتابع مستشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مصر لديها بنية تحتية قوية فى مجال الاتصالات، وهو ما سيساعد الحكومة على التحول للمجتمع الرقمى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا ما يتم تنفيذه بالفعل، بدليل حجم المجهود الذى ظهر فى بطولة الأمم الأفريقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.