أخبار مصر | مصطفى بكري: برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق العديد من النتائج الإيجابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى بكري: برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق العديد من النتائج الإيجابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، والتي تناقش التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 2020، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق العديد من النتائج الإيجابية بشأن معدل النمو وانخفاض البطالة وزيادة الاستثمارات وانخفاض الإنفاق الحكومي.

وقال بكري، إنه رغم ذلك لا نرى رؤية متكاملة للإصلاح المالي بشأن الهيئات الاقتصادية، والاختلال الجوهري في هيكل الضرائب بشأن المهن الحرة والتجارية، حيث لا تتجاوز حتى الآن 1.8 مليار جنيه، بينما ضرائب الموظفين تصل إلى 45 مليار جنيه، مشيرا إلي أن بعض الأحاديث تطرقت لسبل جديدة نحو خفض الدعم وهذا غير واضح من أجل أن يتم الإطلاع عليه، ولفت إلي أن برنامج الإًصلاح الاقتصادي لابد أن يصحبه رؤية اجتماعية بشكل أفضل، خاصة أن الأوضاع الاجتماعية صعبة والكثير منها يعاني في ظل الظروف الحالية.