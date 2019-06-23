أخبار مصر | الثلاثاء.. 'الوطنية للصحافة' تناقش 'الإصلاح الإداري' بالتعاون مع التخطيط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. 'الوطنية للصحافة' تناقش 'الإصلاح الإداري' بالتعاون مع التخطيط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مؤتمر صحفي بعنوان "الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل"، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، صباح الثلاثاء المقبل.

ويتناول المؤتمر عدة جلسات تناقش "الإصلاح الإداري في مصر من أين وإلى أين"، و"محور الإصلاح التشريعي"، و"محور التطوير المؤسسي"، و"محور التدريب وبناء القدرات"، و"محور بناء وتكامل قواعد البيانات"، و"محور تحسين الخدمات العامة"، بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة حول مستقبل التطوير الإداري.