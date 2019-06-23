أخبار مصر | رئيس البرلمان يمازح إلهامي عجينة: "اجلس بدل ما أبعتك عند المفتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يمازح إلهامي عجينة: "اجلس بدل ما أبعتك عند المفتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب إلهامي عجينة، قائلا: "اجلس بدل ما أبعتك عند المفتي" - في إشارة منه إلى إحالة "عجينة" إلى لجنة القيم التي شبهها بالمفتي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 2020.

وطالب عبد العال، خلال الجلسة العامة النواب، بالتزام الهدوء داخل القاعة لتتمكن الجلسة من مواصلة أعمالها واستكمال جدول الأعمال.